Devisen: Euro gibt zum Dollar leicht nach - Knapp unter 1,16 Franken

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zwischenzeitliche Verluste gegenüber dem US-Dollar fast vollständig wieder ausgleichen können. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,1636 US-Dollar und in etwa so viel wie am Vorabend. Zuvor war der Kurs bis auf 1,1625 Dollar gefallen. Zum Franken pendelt die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,1597 CHF weiter um die 1,16er Marke. Der US-Dollar behält mit einem Stand von 0,9965 CHF die Parität weiter im Visier.