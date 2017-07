Devisen: Euro gibt zum Dollar leicht nach - Schweizer Franken unter Druck

Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar leicht nachgegeben. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1643 USD und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Dienstagnachmittag war der Euro kurzzeitig über 1,17 USD gestiegen und damit so teuer wie seit August 2015 nicht mehr.