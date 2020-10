Devisen: Euro gibt zum Dollar leicht nach - zum Franken etwas stärker

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegt sich der Euro im weiteren Tagesverlauf etwas nach oben. Am früheren Dienstagnachmittag wird er zu 1,0738 nach 1,0732 Franken am Morgen gehandelt. Der Dollar notiert derweil stärker bei 0,9097 Franken.

Die trübere Stimmung unter Finanzexperten belastete den Euro nicht nachhaltig. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind im Oktober deutlich gefallen, allerdings von hohem Niveau aus. Das Mannheimer ZEW erklärte den Rückschlag unter anderem mit der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen. "Offenbar hat sich das Infektionsgeschehen direkt auf die Erwartungen der befragten Finanzmarktexperten niedergeschlagen", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.

In den USA stehen am Nachmittag Verbraucherpreisdaten an, die für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed von Bedeutung sind. Ausserdem veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) neue Wachstumsprognosen für die globale Wirtschaft und wichtige Wirtschaftsnationen.

bgf/jsl/stk/ab

(AWP)