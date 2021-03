Devisen: Euro gibt zum Dollar nach - auch zum Franken leicht schwächer

Der Euro hat am Donnerstag im weiteren Vormittagsverlauf seine am Vorabend erzielten Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar nicht mehr ganz halten können. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1950 US-Dollar und notiert damit tiefer als am Vorabend und früheren Donnerstagmorgen. Am Mittwochabend hatte der Euro nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed um knapp einen Cent in Richtung 1,20 Dollar aufgewertet.