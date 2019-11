Devisen: Euro gibt zum Dollar nach - wenig verändert zum Franken

Der Euro ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar unter Druck geraten. Beobachter nennen den auf breiter Front stärkeren US-Dollar als Grund. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1055 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zum Franken notiert der Euro derweil mit 1,0975 wenig verändert. Entsprechend notiert der Dollar mit 0,9925 höher zum Franken.