Devisen: Euro gibt zum Dollar weiter nach - EUR/CHF knapp unter 1,1350

Auch zum Franken büsste der Euro an Terrain ein, das Währungspaar notierte am Morgen bei 1,1348 nach 1,1369 noch am Vorabend. USD/CHF veränderte sich derweil kaum und wurde zum Berichtszeitpunkt bei 1,0019 gehandelt (Vorabend: 1,0016) gehandelt.

Am Markt überwiegt weiter die Sorge vor einem konjunkturellen Abschwung in der Eurozone. Zuletzt hatte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für den Währungsraum deutlich gesenkt. Jüngste Konjunkturdaten waren gemischt ausgefallen. Während Kennzahlen aus Italien einmal mehr enttäuschten, gab es am Morgen positive Überraschungen aus Deutschland und Frankreich, den beiden grössten Volkswirtschaften der Eurozone.

In Italien war die Industrieproduktion im Dezember den vierten Monat in Folge gefallen. Ganz anders zeigte sich die Lage in der französischen Industrie. Hier wurde für Dezember ein überraschend starker Anstieg der Industrieproduktion gemeldet. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die deutschen Exporte im Dezember deutlich stärker als erwartet gestiegen waren.

/jkr/bgf/fba/UH

(AWP)