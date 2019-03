Devisen: Euro gibt zum Dollar weiter nach - Zum Franken weiter knapp über 1,12

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter leicht gefallen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1259 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken wird der Euro weiterhin knapp oberhalb der Marke von 1,12 gehandelt.