Devisen: Euro gibt zum US-Dollar nach - Franken tiefer

Gleichzeitig hat sich auch der Franken zu Euro und US-Dollar etwas abgeschwächt. So kostet ein Euro aktuell 1,1134 Franken. Der US-Dollar steht bei 0,9833 Franken mehr als einen halben Rappen höher gegenüber Freitagabend.

Nach der erklärten Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China herrscht bei den Anlegern an den Börsen gute Stimmung. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem G20-Gipfel in Japan am Samstag zugesichert, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen.

Am Montag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, allen voran die Einkaufsmanagerindizes. Am Nachmittag wird in den USA zudem der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht. Devisenexperte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) rechnet mit einem rückläufigen Wert. "So lange die Zollstreitigkeiten nicht endgültig beigelegt sind, dürften es die Stimmungsbarometer schwer haben, sich kräftig zu erholen", schrieb er.

