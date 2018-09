Devisen: Euro gibt zum US-Dollar und Franken nach

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 US-Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1,1325 ebenfalls etwas tiefer als am Mittwochabend. Der US-Dollar ist bei einem Stand von 0,9665 Franken dagegen etwas stärker.