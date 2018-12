Devisen: Euro gibt zwischenzeitliche Gewinne zu Dollar und Franken wieder ab

Der Euro hat sich am Dienstag unterm Strich wenig verändert. Zur US-Währung stieg der Kurs am Mittag zeitweise über 1,14 US-Dollar und erreichte ein Tageshoch bei 1,1419 Dollar. Am Nachmittag musste die Gemeinschaftswährung ihre Kursgewinne aber abgeben und notiert wieder bei 1,1358 und damit auf ähnlichem Niveau wie bereits am Vorabend.