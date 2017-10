Devisen: Euro gleicht zum Dollar Verluste aus - zum Franken über 1,16

Gegenüber dem Schweizer Franken schafft der Euro bis zum Dienstagmittag wieder den Sprung über die 1,16er Marke und wird aktuell zu 1,1613 CHF gehandelt. Der US-Dollar macht bis zum Mittag ebenfalls weiter Boden gut und nähert sich mit zuletzt 0,9982 CHF der Parität sukzessiv weiter an.

Robuste Konjunkturdaten aus Frankreich stützten den Euro am Morgen etwas. Die französische Wirtschaft blieb im dritten Quartal auf Wachstumskurs. Die bisherige Schätzung für das Vorquartal wurde sogar leicht nach oben revidiert. Daten zum gesamten Euroraum gaben der Gemeinschaftswährung unterdessen keine klaren Impulse. Die Inflation ist überraschend gesunken, das Wachstum blieb robust und die Arbeitslosigkeit fiel knapp unter neun Prozent auf den niedrigsten Stand seit Januar 2009.

Die Katalonien-Krise sorgte zuletzt kaum noch für Bewegung beim Euro. Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte abgesetzte Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, ist nach Belgien geflohen. Sein Anwalt kündigte eine Stellungnahme Puigdemonts am Dienstag an.

Der japanische Yen reagierte am Dienstag nur wenig auf die von Experten erwartete Entscheidung der japanischen Notenbank, ihre extrem lockere Geldpolitik fortzusetzen. Einerseits senkten die Währungshüter abermals ihre Inflationsprognose. Gleichzeitig zeigten sie sich aber beim Wachstum optimistischer.

tos/edh/ab

(AWP)