Devisen: Euro grenzt Verluste ein - EUR/CHF etwas höher

Auch gegenüber dem Schweizer Franken macht der Euro etwas Boden gut und notiert bei 1,0679 Franken nach 1,0666 am Morgen. Ein Dollar kostet derweil mit 0,9125 Franken etwas weniger.

Zeitweise war der Euro zum Franken bis auf 1,06595 gesunken, bevor er sich wieder etwas erholen konnte. Die Marke um 1,0660 habe dem Druck standgehalten, kommentiert die Valiant Bank. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die SNB am Devisenmarkt interveniert hat, um eine sprunghafte Aufwertung des Frankens zu verhindern. Solange die Zinsspekulationen um den Euro andauerten und der Wahlausgang in den USA ungewiss sei, dürfte der Euro weiter stark unter Druck bleiben und die SNB Gewehr bei Fuss stehen, so Valiant. Es dürfte aber eine Frage der Zeit sein, bis der Eurokurs zum Franken in den Bereich 1,05 bis 1,06 falle.

Der Ausgang der mit Spannung erwarteten US-Präsidentenwahl ist offen: Die an den Finanzmärkten erwartete "blaue Welle", also ein klarer Sieg des Demokraten Joe Biden, blieb aus. Stattdessen könnte es sich deutlich länger hinziehen, bis ein endgültiger Sieger feststeht. Der Dollar legte zu, weil er als weltweite Reservewährung in unsicheren Zeiten oft nachgefragt wird. Andere wichtige Währungen standen gegenüber dem Dollar unter Druck, darunter das britische Pfund. Die Bewegung schwächte sich bis zum Mittag aber ab.

Der amtierende Präsident Donald Trump erklärte sich in einem öffentlichen Auftritt zum Wahlsieger und sprach aufgrund der weiterhin laufenden Stimmenauszählung von "Betrug". Zudem kündigte er an, vor das oberste US-Gericht - den Supreme Court - ziehen zu wollen. Eine übereilte Erklärung des eigenen Wahlsieges durch Trump war im Vorfeld erwartet worden. Herausforderer Biden reagierte gelassener und forderte seine Anhänger auf, geduldig zu sein.

Die meisten Analysten kommentierten die Wahl aufgrund des unklaren Ausgangs zurückhaltend. Vor der Wahl galt an den Finanzmärkten ein unsicherer Ausgang mit einer längeren Hängepartie, möglichen Rechtsstreitigkeiten und schlimmstenfalls sozialen Unruhen als grösstes Risikoszenario. Dieses scheint sich jetzt zumindest in Teilen zu bewahrheiten.

