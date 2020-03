Devisen: Euro hält Gewinne zu Dollar und Franken nicht

Der Eurokurs hat am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne zum Dollar und zum Franken nicht gehalten. Die Lage an den Finanzmärkten hat sich zuletzt entspannt, nachdem umfangreiche Massnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ergriffen wurden. Am frühen Abend wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0807 US-Dollar gehandelt, nachdem sie mit 1,0850 Dollar ein Tageshoch markiert hatte.