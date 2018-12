Devisen: Euro hält Gewinne zum US-Dollar, behauptet zum Franken - Pfund steigt

Der Euro ist am Dienstag in Richtung der Marke von 1,14 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag kletterte der Kurs bis auf 1,1398 Dollar. Damit kostete die Gemeinschaftswährung rund einen halben Cent mehr als am Vorabend. Aktuell kostet er mit 1,1385 Dollar aber in etwa wieder so viel wie im frühen Handel.