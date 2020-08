Der Euro notiert zu Wochenbeginn weiter um die Marke von 1,19 US-Dollar herum. Mit 1,1903 Dollar kostet die Gemeinschaftswährung damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Und auch zum Franken zeigt sich der Euro mit 1,0758 Franken am Montagmorgen praktisch unverändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9038 Franken.