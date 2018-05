Devisen: Euro hält sich bei 1,20 Dollar - Verharrt über 1,19 Franken

Zum Franken steht der Euro aktuell bei 1,1951 wieder auf seinem Niveau vom Morgen. Seine Spanne lag im bisherigen Verlauf bei 1,1938 Franken im Tief und bei 1,1960 im Hoch. Die Devisenexperten von Capital Economics schreiben in einem aktuellen Kommentar, dass sie davon ausgehen, dass der Franken weiter fallen werde. gerade die jüngsten Diskussionen wie etwa über einen stärkeren Protektionismus der USA hätten auch den Franken belastet und an seinem Image als sicherer Hafen gekratzt. Denn gerade kleinere offene Wirtschaftsnationen wie die Schweiz würden am stärksten unter einem zunehmenden Protektionismus leiden. Der US-Dollar bewegt sich aktuell mit 0,9957 Franken ebenfalls in etwa auf seinem Niveau vom Morgen.

Neue Konjunkturdaten aus dem Euroraum geben dem Devisenhandel keinen Schwung. Das Institut Markit meldete den vierten Rückgang des Einkaufsmamangerindex für die Industrie in Folge, der allerdings schwächer ausfiel als in den Vormonaten und als zunächst ermittelt. Neue Wachstumszahlen zum ersten Quartal belegen unterdessen die erwartete Konjunkturabschwächung im Währungsraum. Markit-Chefökonom Chris Williamson relativiert, dass das Wachstum immer noch "solide" sei.

Im weiteren Tagesverlauf blicken die Anleger vor allem in Richtung USA. Dort trifft die Notenbank Federal Reserve am Abend ihre Zinsentscheidung. Es wird mit einer Pause im Straffungsprozess gerechnet, die aber bereits im Juni beendet sein dürfte. Erst für diese Zinssitzung ist am Markt eine Zinsanhebung so gut wie sicher eingepreist. Möglicherweise finden sich bereits in der Erklärung zur aktuellen Entscheidung Hinweise auf eine Anhebung im kommenden Monat.

