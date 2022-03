Devisen: Euro hält sich bei knapp 1,11 Dollar - zum Franken schwächer

Gegenüber dem Schweizer Franken ging der Euro etwas zurück, auf derzeit 1,0380 von 1,0392 Franken am Donnerstagabend. Der Dollar wird derweil ebenfalls leicht tiefer bei 0,9358 Franken gehandelt.

Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Am Freitag will US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping telefonieren. China ist der wichtigste Verbündete Russlands, lässt aber bei dem Angriff auf die Ukraine eine gewisse Distanz erkennen.

An Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang vorrangig Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz an. Wirtschaftsdaten spielen aufgrund des Kriegs in der Ukraine derzeit ohnehin eine geringere Rolle als üblich./bgf/mis/ab/kw

(AWP)