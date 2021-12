Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel bei knapp 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1297 Dollar und damit ein wenig mehr als am Vorabend. Zum Franken hält sich der Euro bei einem Stand von 1,0445 stabil über der Marke von 1,04, die er am Vortag wieder überstiegen hatte. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9249 Franken ebenfalls kaum verändert seit Montagabend.