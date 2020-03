Devisen: Euro hält sich im US-Handel über 1,13 US-Dollar

Gegenüber dem Franken blieb der Euro indes unverändert auf 1,0603 Franken, nachdem er am frühen Abend zeitweise wieder unter die Marke von 1,06 Franken gefallen war. Der Dollar sank leicht auf 0,9369 Franken nach 0,9376 Franken am späten Nachmittag. Zuletzt hatte sich der Dollar auf diesem Niveau vor zwei Jahren bewegt.

Am Markt für amerikanische Staatsanleihen kam es kurz vor dem Wochenende zu einem herben Einbruch der Renditen. Vor allem die Aussicht auf eine weitere kräftige Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) belastete die Zinsen für amerikanische Anleihen. Bereits am Dienstag hatte die Fed ihren Leitzins zur Eindämmung der Coronavirus-Folgen überraschend deutlich um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Fachleute rechnen mittlerweile fest mit weiteren Reduzierungen in den USA. Anlagen in Dollar werden damit weniger lukrativ, was die US-Währung belastet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87165 (0,86670) britische Pfund und 119,08 (119,63) japanische Yen fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1650 Dollar gehandelt. Das waren 21 Dollar weniger als am Vortag.

/ck/fba/jb

(AWP)