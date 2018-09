Der Eurokurs hat sich am Montag im US-Handel über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1619 Dollar und damit kaum mehr als in Europa. Der Handel an den Aktien- und Anleihemärkten in den USA ruht an diesem Montag wegen des Feiertages "Labor Day". Entsprechend gering sind üblicherweise auch die Impulse für den Devisenmarkt.