Devisen: Euro hält sich mühsam über 1,09 US-Dollar

Mit dem Start des US-Geschäfts geriet der Eurokurs unter Druck und konnte ein Unterschreiten der runden Marke nur knapp verhindern. Aus Europa werden feiertagsbedingt erst am Dienstag fühlbare Volumina in den Markt gelangen. Die Europäische Zentralbank legte an diesem Montag keine Referenzkurse fest.

Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung über die Osterfeiertage insgesamt stabil gezeigt. Am Montagnachmittag kostet der Euro im US-Handel noch 1,0553 Franken und notierte damit auf ähnlichem Niveau wie noch am vergangenen Donnerstag. Auch der US-Dollar hat sich seit Donnerstagabend nur wenig bewegt, er notierte zuletzt bei 0,9668 Franken.

/he/tih

(AWP)