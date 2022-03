Devisen: Euro hält sich über 1,10 US-Dollar und über 1,03 Franken

Zum Franken behauptet sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0310 ebenfalls oberhalb der 1,03er Marke. Der US-Dollar präsentiert sich mit 0,9336 Franken nur wenig verändert seit Freitagabend.

Der Krieg in der Ukraine steht an den Finanzmärkten unverändert im Mittelpunkt. Für Montag haben Unterhändler der Ukraine und Russlands eine neue Verhandlungsrunde per Videoschalte angesetzt. US-Präsident Joe Biden will per Video mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem britischen Premierminister Boris Johnson beraten.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur wenige an. Aus den Notenbanken äussern sich jedoch einige hochrangige Vertreter, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und US-Notenbankchef Jerome Powell.

