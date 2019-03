Devisen: Euro hält sich über 1,12 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag über der Marke von 1,12 US-Dollar halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1232 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei 1,1188 nach wie vor unterhalb der 1,12er Marke. Der US-Dollar zeigt sich derweil bei 0,9961 Franken nur wenig verändert.