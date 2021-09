Devisen: Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1817 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Währungspaare EUR/CHF (1,0860) und USD/CHF (0,9193) notieren derweil praktisch unverändert zum Morgen.