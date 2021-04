Devisen: Euro hält sich über 1,21 US-Dollar - Sackt kurz unter 1,10 Franken

Der Euro hat sich am Freitag inmitten einer Flut an Konjunkturdaten zwar über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten, zum Franken ist er allerdings kurzzeitig unter die 1,10er Marke gerutscht. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2107 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Am Vortag war sie mit 1,2150 Dollar auf ein Zweimonatshoch gestiegen.