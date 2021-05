Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten über der Marke von 1,22 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2234 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0969 Franken kaum verändert. Ein Dollar kostet 0,8983 Franken.