Devisen: Euro hält sich um 1,23 US-Dollar - Zum Franken praktisch unverändert

Gegenüber dem Schweizer Franken veränderte sich der Kurs des Euro am Freitag-Morgen kaum. Am Mittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1505 CHF um. Der US-Dollar schwächte sich im Verlauf des Morgens zum Franken minim ab. Er kostet am Freitag-Mittag 0,9346 CHF.

Der Handel zwischen Euro und Dollar ist zuletzt schwankungsanfällig gewesen, ohne eine klare Richtung einzuschlagen. "Die Markteilnehmer befinden sich in einem Wechselbad der Gefühle", kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Er verwies auf die jüngste Zinsentwicklung am Kapitalmarkt. Dort sind die Zinsen für amerikanische Staatsanleihen im Trend gestiegen.

Im Zentrum der Entwicklung steht die Inflations- und Konjunkturentwicklung in den USA und die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Einmal geht die Marktstimmung in Richtung steigender Inflation und rascherer geldpolitischer Straffung, was zu einem stärkeren Dollar führt. Dann wiederum geht dem Dollar die Luft aus, wenn die Stimmung am Markt dreht. Offensichtlich fehlen noch eindeutige Belege, dass die Lohnentwicklung in den USA und mit ihr die Gesamtinflation tatsächlich stärker anziehen.

Im Nachmittagshandel stehen keine nennenswerten US-Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Allerdings äussern sich gleich mehrere ranghohe Zentralbanker, darunter der einflussreiche Chef des Fed in New York, William Dudley.

/bgf/jkr/jha/yl

(AWP)