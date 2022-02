Devisen: Euro hält sich vor US-Daten über 1,14 USD und bei 1,056 Franken

Der Euro hat sich am Donnerstag über 1,14 US-Dollar behauptet. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1423 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Auch zum Franken hält sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0556 auf dem Vorabendniveau. Der US-Dollar verharrt mit 0,9243 Franken ebenfalls auf dem Niveau von Mittwochabend.