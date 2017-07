Devisen: Euro hält Vortagesgewinne zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel bei wenig Bewegung seine Vortagesgewinne gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Morgen bei 1,1464 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Dienstag. Zum Franken das gleiche Bild: Bei einem Stand von 1,1050 CHF zeigt sich der Euro gegenüber Dienstagabend kaum bewegt. Und auch der US-Dollar verändert sich mit zuletzt 0,9638 CHF kaum gegenüber dem Vorabend.