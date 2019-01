Devisen: Euro hält Vortagsgewinne zu Dollar und Franken

Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro zum Wochenstart zu und konnte bisher diese Gewinne halten. Die Gemeinschaftswährung geht am Dienstagmorgen bei 1,1341 Franken um. Der US-Dollar kostet 0,9917 Franken und steht damit im Vergleich zum Montag kaum verändert.

Am Dienstag rückt ein weiteres Mal der Brexit in den Mittelpunkt. Am Abend wird das britische Parlament über das weitere Vorgehen abstimmen, nachdem es den von der Regierung mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag abgelehnt hatte. Als wichtig gelten vor allem die vielen Änderungsanträge, mit denen das Parlament seinen Einfluss auf den Ausstiegsprozess ausweiten will.

Der Einfluss von Konjunkturdaten auf die Währungskurse dürfte sich dagegen in Grenzen halten. Sowohl in Europa als auch in den USA werden nur wenige und zudem meist wenig marktbewegende Zahlen veröffentlicht. Nach wie vor ist unklar, wann die wegen des zeitweisen Verwaltungsstillstands in den USA nicht veröffentlichten Konjunkturdaten nachgereicht werden.

