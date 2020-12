Devisen: Euro im unruhigen Handel per saldo kaum verändert - Hauptthema Brexit

Der Euro hat am Montag in einem unruhigen Handel per saldo wenig verändert notiert. Nachdem die Gemeinschaftswährung zunächst verlor und unter die Marke von 1,21 Dollar fiel, kletterte sie im europäischen Nachmittagsgeschäft bis auf 1,2166 Dollar. Im New Yorker Handel kostete sie zuletzt 1,2115 Dollar.