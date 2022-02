Devisen: Euro im US-Handel auf Berg- und Talfahrt

Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel nach einem deutlichen Anstieg in Richtung 1,15 US-Dollar einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1452 US-Dollar. Zeitweise war der Euro bis auf 1,1375 Dollar gefallen und kurz darauf bis auf 1,1495 Dollar gestiegen.