Devisen: Euro im US-Handel fester - Pfund steigt - London: Brexit-Einigung

Zum Franken hat sich der Euro am Berichtstag nicht gross verändert. Nach 1,1353 am Mittag und 1,1369 am Vorabend bewegt sich der Euro nun in etwa in der Mitte dieser Bandbreite und kostet 1,1362. Der US-Dollar notiert etwas deutlicher unter 1,01 und steht bei 1,0084 Franken, nach 1,0081 am frühen Abend.

Wenige Stunden zuvor hatte Grossbritannien einen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union verkündet. Die Unterhändler hätten sich auf den Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt, teilte die britische Regierung mit.

Das britische Pfund legte zum Dollar ebenfalls zeitweise deutlich und stieg bis auf 1,3047 Dollar. Dann bröckelten aber auch hier die Gewinne ab, denn eine Bestätigung aus Brüssel gab es bislang nicht.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1261 (Montag: 1,1265) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8880 (0,8877) Euro gekostet.

ck/he/cf

(AWP)