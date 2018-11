Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel kaum bewegt. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1297 US-Dollar. Auch die Währungspaaare USD/CHF (0,9985) und EUR/CHF (1,1280) blieben in etwa auf dem Niveau vom späten Nachmittag.