Devisen: Euro kann Gewinne nicht halten - Brexit-Sorgen belasten

Der Euro hat am Dienstag seine zwischenzeitlichen Kursgewinne nicht behaupten können. In New York kostete die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,0957 US-Dollar ähnlich viel wie im europäischen Nachmittagshandel. Das Währungspaar EUR/CHF wurde am Abend wenig verändert bei 1,0884 und USD/CHF bei 0,9934 gehandelt.