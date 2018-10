Devisen: Euro kann Gewinne nicht halten - US-Daten stützen den Dollar

Der Euro hat am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1517 US-Dollar gehandelt, sie tendierte damit in Richtung ihres Tagestiefs vom Vortag. Auch zur Schweizer Währung hat sich die europäische Währung etwas verbilligt, der Euro unterschreitet mit 1,1397 Franken wieder die Marke von 1,14.