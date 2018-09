Devisen: Euro kann Gewinne zum Dollar halten - etwas schwächer zum Franken

Der Euro hat am Donnerstag bisher seine Gewinne vom Vortag halten können. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1626 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Im asiatischen Handel hatte der Euro noch etwas mehr gekostet. Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro leicht nach und notiert am Donnerstagmorgen auf 1,1285. Der Dollar/Franken-Kurs notiert derweil auf 0,9707 und damit ebenfalls etwas tiefer als am Vorabend.