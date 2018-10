Devisen: Euro kann Gewinne zum Dollar nicht halten - zum Franken stabil

Der Euro hat am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1540 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zeitweise war ein Euro knapp 1,16 Dollar wert gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1548 (Dienstag: 1,1543) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8660 (0,8663) Euro.