Devisen: Euro kann sich nicht über 1,22 USD halten - EUR/CHF stabil

Zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro derweil stabil und notiert am Mittag bei 1,1526 CHF. Der Dollar-Franken-Kurs legt am Donnerstag bisher leicht zu und liegt bei 0,9456 nach 0,9441 CHF am Mittwochabend.

Schon in den vergangenen Tagen stand der Euro gegenüber dem Dollar unter Druck. Ausschlaggebend ist vor allem der wieder erstarkte amerikanische Dollar. Die US-Währung profitiert derzeit von Erwartungen auf weitere und möglicherweise häufigere Zinsanhebungen durch die Zentralbank der USA. Hintergrund sind Bemerkungen des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell, der sich vor Parlamentariern sehr zuversichtlich für die amerikanische Wirtschaft gezeigt hatte. An diesem Donnerstag wird Powell vor dem Bankenausschuss des Senats auftreten.

Am Donnerstag wurde der Euro zudem von durchwachsenen Konjunkturdaten aus der Eurozone belastet. Kursverluste musste der Euro zuletzt auch hinnehmen, weil Inflationsdaten aus der Eurozone überwiegend schwach ausgefallen waren. Das deutet auf eine anhaltend ultralockere Geldpolitik der EZB hin.

Am Nachmittag steht eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten aus den USA auf dem Plan. Grosse Beachtung dürfte der Preisindex PCE auf sich ziehen, weil er das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmass ist. Zum anderen dürften Analysten und Anleger den ISM-Index für die Industrie genau in den Blick nehmen. Er gilt aufgrund seines hohen Gleichlaufs mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung als verlässlicher Konjunkturindikator.

bgf/jsl/jha/jl/cf

(AWP)