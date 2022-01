Devisen: Euro kaum bewegt nach deutlichen Vortagesgewinnen

Auch zum Franken bewegt sich der Euro in engen Spannen und wird aktuell zu 1,0462 Franken nach 1,0461 am Vorabend gehandelt. Ein Dollar kostet derweil 0,9144 Franken - minimal mehr als am Vorabend.

Der Euro war am Mittwochnachmittag über 1,14 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Mitte November gesprungen. Der Dollar war nach erwartungsgemäss ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA zu wichtigen Währungen unter Druck geraten. Die Verbraucherpreise waren im Dezember nicht stärker als gedacht gestiegen, so dass von dieser Seite aus kein zusätzlicher Druck auf die US-Notenbank kam, die Zinsen noch schneller als gedacht anzuheben.

Im Tagesverlauf richtet sich der Fokus auf Daten zur italienischen Industrieproduktion im November. Diese dürfte Analysten zufolge angezogen haben.

