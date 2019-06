Devisen: Euro kaum bewegt vor Zinsentscheid der US-Notenbank

Nach dem deutlichen Kursrutsch vom Vortag infolge vermehrter Zinssenkungsfantasie im Euroraum hat sich der Euro am Mittwochmorgen stabil gehalten. Investoren warten auf Signale der US-Notenbank Fed in puncto einer möglichen geldpolitischen Lockerung in den USA. Der Euro kostet zuletzt 1,1191 US-Dollar und damit kaum weniger als am Vorabend.