Devisen: Euro kaum bewegt zu Dollar - etwas tiefer zum Franken

Der Euro hat sich zum Wochenbeginn gegenüber dem US-Dollar so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Montagvormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1785 US-Dollar und nur wenig mehr als am Morgen. In der vergangenen Woche war der Euro mit 1,1761 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang November gefallen.