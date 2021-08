Devisen: Euro kaum verändert knapp unter 1,18 US-Dollar - Franken schwächer

Der Franken hat sich derweil gegenüber dem frühmorgendlichen Kurs etwas abgeschwächt. Das USD/CHF-Paar notiert zuletzt bei 0,9181. Der Euro wurde ebenfalls gegenüber dem Franken etwas teurer und wird nun zu 1,0821 Franken gehandelt.

Im Handelsverlauf konnten Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone keine grösseren Impulse liefern. In Deutschland kratzt die Inflationsrate zwar erstmals seit fast 30 Jahren an der Vier-Prozent-Marke. Der Anstieg der Teuerung im August auf eine Jahresrate von 3,9 Prozent war aber am Markt erwartet worden. Ökonomen halten einen weiteren Anstieg der Inflation im Verlauf des Jahres für möglich, bewerten die wachsende Teuerung in Deutschland aber nach wie vor als ein vorübergehendes Phänomen.

Inflationsdaten aus Spanien zeigten ebenfalls keine nennenswerte Wirkung am Devisenmarkt. Auch in der viertgrössten Volkswirtschaft der Eurozone bestätigten die jüngsten Daten den wachsenden Preisauftrieb. Die spanische Statistikbehörde führte die vergleichsweise hohe Inflation vor allem auf steigende Energiepreise zurück. Noch immer wirkt ein statistischer Basiseffekt, da die Erdölpreise in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 eingebrochen waren und sich nur langsam erholten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85748 (0,85703) britische Pfund, 129,66 (129,59) japanische Yen und 1,0798 (1,0796) Schweizer Franken fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1812 Dollar gehandelt. Das war rund fünf Dollar weniger als am Freitag.

/jkr/mis/tv/ra

(AWP)