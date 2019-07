Devisen: Euro kaum verändert - Türkische Lira unter Druck

Der Euro hat sich am Montag nach den Kursverlusten vom Freitag stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1228 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Der Schweizer Franken hat über das Wochenende leicht zugelegt. Aktuell kostet der Euro 1,1118 Franken und der US-Dollar 0,9902.