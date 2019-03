Devisen: Euro kaum verändert vor EZB-Beschlüssen

Der Euro hat sich am Donnerstag bislang nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,13075 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken geht der Euro bei einem Stand von 1,1355 Franken knapp tiefer als noch am Mittwoch um. Der US-Dollar hält sich mit aktuell 1,0044 Franken in etwa auf seinem Niveau vom Vorabend.