Devisen: Euro kaum verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2241 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken steht er mit aktuell 1,1779 CHF nur knapp unter dem Niveau vom Vorabend. Der US-Dollar kostet mit 0,9622 CHF ebenfalls nur geringfügig weniger als am Donnerstagabend.