Devisen: Euro kaum verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Mittwoch in einer engen Handelsspanne gehalten. Nach leichten Kursverlusten zum Dollar im frühen Handel erreichte die Gemeinschaftswährung gegen Mittag ein Tageshoch bei 1,1286 Dollar. Am frühen Nachmittag steht der Kurs bei 1,1278 Dollar und damit etwa auf dem Niveau vom Dienstagabend.