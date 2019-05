Der Euro hat sich am Mittwochmorgen nur wenig bewegt. Aktuell wird Gemeinschaftswährung bei 1,1163 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken ist der Euro auf 1,1237 Franken wieder etwas zurückgekommen, bewegt sich damit aber in etwa auf dem Niveau von Dienstagvormittag. Der US-Dollar hält sich bei einem Stand von 1,0063 Franken ebenfalls in seiner jüngsten Spanne.