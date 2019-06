Der Euro zweigt sich am Freitag zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken bisher wenig bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1273 Dollar und damit nahezu gleich viel wie am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro mit 1,1208 ebenfalls kaum verändert. Der Dollar kostet derweil 0,9943 Franken.