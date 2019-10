Der Euro hat sich am Montag zunächst wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0978 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0937 Franken wenig verändert seit Freitagabend. Ebenso bewegt sich der US-Dollar mit 0,9962 Franken eher seitwärts.